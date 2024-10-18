Москва, 18 октября, 2024, 18:10 — ИА Регнум. Президент РФ Владимир Путин похвалил страны Запада за признание невозможности «победить Россию на поле боя».

РИА Новости/Евгений Биятов

«То, что когда-то и кто-то говорил о необходимости нанести России стратегическое поражение, обеспечить победу над Россией на поле боя… они сами уже убедились в том, что это невозможно, это нереалистично. И поменяли свою точку зрения. Что ж, и правильно сделали. За это похвалю», — сказал он на встрече со СМИ стран БРИКС.

Глава государства добавил, что мирные процессы не должны быть связаны с перемирием на неделю, на две или на год, чтобы страны НАТО перевооружились и запаслись новым боезапасом. Путин подчеркнул, что России нужны условия долгосрочного, устойчивого и прочного мира.

Президент обратил внимание, что российские бойцы в ходе проведения специальной военной операции сражаются за свои территории. Он напомнил, что Донецкая и Луганская Народные Республики, Херсонская и Запорожская область являются российскими регионами.

Как передавало ИА Регнум, Путин заявил, что Россия готова к продолжению борьбы с НАТО и одержит в ней победу. Он уточнил, что НАТО воюет с Россией руками украинских бойцов, а киевский режим не жалеет их в интересах третьих государств.

Российский лидер также отметил, что ВСУ не в состоянии быстро менять программное обеспечение своих ударных вооружений и электронных средств подавления, а также не могут использовать высокоточные и дальние средства поражения, которых у них не имеется. При этом Путин подчеркнул, что, в отличие от украинских формирований, армия России сама воюет, сама создаёт военные продукты и программное обеспечение.

Британский журнал Prospect 9 октября написал, что ответственные за безопасность европейские чиновники считают, что Украина медленно проигрывает в конфликте с Россией. По их словам, РФ может продолжить свою тактику конфликта на истощение и впоследствии освободить ещё больше контролируемых сегодня киевским режимом территорий.