Москва, 30 октября, 2024, 10:33 — ИА Регнум. Итоги прошедшего в октябре саммита БРИКС продемонстрировали неспособность Западных государств изолировать Россию. Об этом 30 октября заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

Максим Платонов/Фотохост-агентство brics-russia2024.ru

«Потерпели полное фиаско попытки изолировать Россию на международной арене», — сказал дипломат на открытии VIII Всемирного конгресса соотечественников, проживающих за рубежом.

По словам Лаврова, мировые государства не стали потворствовать Западу и продолжили укреплять отношения с Россией в различных сферах деятельности.

Как сообщало ИА Регнум, 24 октября президент России Владимир Путин подчеркнул, что страна продолжает получать сигналы от западных партнёров по поводу возможных контактов. При этом заявления об отказах российского лидера вступать в диалог являются ложью. Россия не против возобновления отношений с Западом, но и «не навязывается», страна и сейчас нормально живёт, работает и развивается, заявил глава государства.

В тот же день председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что план Вашингтона и Брюсселя по изоляции России провалился. Страны хотят жить в многополярном и справедливом мире, в основе которого взаимоуважение, суверенное равенство государств, отметил политик.

Саммит БРИКС прошёл в Казани 22–24 октября. На мероприятие были приглашены 36 иностранных лидеров. В столицу Татарстана для участия в мероприятии, в частности, прибыли премьер Индии Нарендра Моди, президент ЮАР Сирил Рамафоса, председатель КНР Си Цзиньпин, лидер Египта Абдель Фаттах ас-Сиси, президент ОАЭ Мухаммед бен Заид Аль Нахайян, президент Палестины Махмуд Аббас, а также президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и другие. Кроме того, в Казань прибыл генсек ООН Антониу Гутерриш.