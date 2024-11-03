Москва, 3 ноября, 2024, 16:07 — ИА Регнум. Американец Дэниэл Мартиндейл, помогавший российским военным в проведении спецоперации, рассказал, что за два года украинские военные ни разу не проверили его телефон.

Виталий Белоусов / РИА Новости

«Я тщательно следил за тем, чтобы все мои переписки в Telegram были удалены, чистил кеш, принимал все меры предосторожности», — сказал он в интервью RT.

По словам Мартиндейла, он был удивлён тем, что украинские военные ни разу не проверили его телефон за те два года, в течение которых он находился на подконтрольной киевскому режиму территории.

По его мнению, помочь в этом могли американский паспорт и его активная помощь местным жителям, пострадавшим от боевых действий.

Как передавало ИА Регнум, 1 ноября в российских спецслужбах сообщили, что Мартиндейла эвакуировали из зоны боевых действий. Он, находясь на подконтрольной Киеву территории, в течение двух лет передавал разведданные для Вооружённых сил РФ.

2 октября Мартиндейл провёл пресс-конференцию в Москве. Он подчеркнул, что приехал по доброй воле и рад ответить на вопросы.

Американец рассказал, что хочет получить российское гражданство и не собирается возвращаться в США. Он с 2005 года считает правительство своей страны врагом. Решается вопрос о предоставлении ему политического убежища в России.