Москва, 2 ноября, 2024, 13:52 — ИА Регнум. Помогавший российским военным американец Дэниэл Мартиндейл выразил желание получить паспорт Российской Федерации.

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«Что касается получения российского паспорта, я бы хотел это сделать», — сказал он 1 ноября на пресс-конференции в пресс-центре медиагруппы «Россия сегодня».

Он отметил, что с 2005 года считает правительство США своим врагом и не намерен возвращаться в страну.

Как сообщало ИА Регнум, 27 октября российские военные вывели Мартиндейла из зоны боевых действий в Донецкой Народной Республике и доставили в Донецк. Американец, находясь на подконтрольной киевскому режиму территории с 2022 года предоставлял российской стороне важные разведданые.

На пресс-конференции он подчеркнул, что находится в Москве добровольно и показал свой паспорт. По словам американца, США на Украине развернули войну против всего мира и собственных граждан. Он отметил, что решился предоставлять военным России важную информацию по собственному желанию, и что сам вышел на связь с бойцами.

В Штабе обороны ДНР отмечали, что Мартиндейл помог ВС РФ подготовиться к штурму села Богоявленка на угледарском направлении. операция была проведена сотрудниками российских спецслужб совместно с подразделениями 36-й гвардейской отдельной мотострелковой бригады 29-й гвардейской общевойсковой армии Восточного военного округа Минобороны РФ.