Москва, 2 ноября, 2024, 13:35 — ИА Регнум. Помогавший российским военным гражданин США Дэниэл Мартиндейл заявил, что находится в Москве добровольно, и предъявил документы.

Константин Михальчевский/РИА Новости

«Меня зовут Дэниэл Мартиндейл. Вот мой паспорт, он прошёл со мной войну. Вы можете видеть, в каком он состоянии», — сказал он на пресс-конференции в пресс-центре медиагруппы «Россия сегодня».

Мартиндейл добавил, что у него есть и другие документы, доказывающие, что он — это он, а именно свидетельство о рождении, диплом об окончании школы.

«В первую очередь хочу сказать, что я здесь по своей доброй воле, никто меня не заставлял сюда приходить. Я в здравом уме, и всё, что я делаю, я делаю добровольно. Я очень рад иметь возможность обсудить с вами те вопросы, которые вынесены в тему нашего сегодняшнего мероприятия», — добавил он.

Как передавало ИА Регнум, 27 октября Штаб обороны Донецкой Народной Республики (ДНР) сообщил, что российские спецслужбы совместно с военными эвакуировали с территории, подконтрольной киевскому режиму, гражданина США, который помог ВС РФ подготовиться к штурму села Богоявленка на угледарском направлении.

В штабе также отметили, что американец в течение двух лет находился на подконтрольной киевскому режиму территории и передавал российской стороне информацию для нанесения высокоточных ударов и минимизации ущерба гражданской инфраструктуре и мирному населению.