Москва, 2 ноября, 2024, 13:30 — ИА Регнум. Российские военные вывели из зоны боевых действий в ДНР и доставили в Донецк гражданина США Мартиндэйла Дэниэла, который, находясь на подконтрольной киевскому режиму территории с 2022 года, предоставлял российской стороне важные разведданные. Эту информацию 1 ноября подтвердили представители российских спецслужб.

FILIP SINGER/EPA/ТАСС

Операцию по эвакуации американца 27 октября провели бойцы ВС России, выполнявшие боевые задачи вблизи села Богоявленка.

Сейчас решается вопрос о предоставлении ему политубежища в России.

В настоящее время Мартиндэйл уже доставлен в Москву. 1 ноября он дал первую пресс-конференцию и рассказал, как ему удалось попасть на подконтролькую ВСУ территорию и зачем он решил помогать российским военным.

По словам американца, США на Украине развернули войну против всего мира и собственных граждан. Он отметил, что решился предоставлять военным России важную информацию добровольно и что сам вышел на связь с бойцами. Мартиндейл также рассказал, что российские силовики передали ему телефон для связи с помощью БПЛА.

«Российские солдаты передали мне другой телефон. Они забросили его с помощью беспилотника туда, где я находился. Это (взаимодействие с российскими силовиками. — Прим. ред.) было усилием не только с моей стороны, но и с российской стороны тоже. Это было для того, чтобы поддерживать связь, за что я очень благодарен», — сказал он.

Американец находился на Украине с 11 февраля 2022 года и два года передавал РФ координаты украинских военных объектов. Эта информация многократно использовалась для поражения техники и личного состава ВСУ. Штаб обороны ДНР сообщал в конце октября, что американец сыграл ключевую роль в подготовке штурма села Богоявленка на угледарском направлении.