Курск, 3 ноября, 2024, 15:25 — ИА Регнум. Три человека пострадали при атаке украинского беспилотника на слободу Белая Курской области. Об этом 3 ноября сообщил губернатор региона Алексей Смирнов.

Татьяна Симоненкова/ТАСС

«Сегодня в слободе Белая Беловского района в результате атак украинскими дронами пострадало три мирных жителя. Им оказали медицинскую помощь на месте, после чего госпитализировали в Курскую областную больницу», — написал он в Telegram-канале.

Глава региона также сообщил, что в результате атаки повреждено пять автомобилей и остекление одного из магазинов.

Как передавало ИА Регнум, 2 ноября четыре мирных жителя пострадали в результате атаки Вооружённых сил Украины на Беловский район в Курской области. Трое мужчин получили лёгкие ранения, ещё один — средней тяжести.

3 ноября один человек погиб в результате атаки украинского беспилотника на хутор Киселёв Волоконовского района Белгородской области. От полученных травм он скончался до приезда бригады скорой помощи.