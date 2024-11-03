Белгород, 3 ноября, 2024, 14:12 — ИА Регнум. Один человек погиб в результате атаки украинского беспилотника на хутор Киселёв Волоконовского района Белгородской области. Об этом 3 ноября сообщил глава региона Вячеслав Гладков.

ТАСС/пресс-служба Минобороны РФ

Он отметил, что Вооружённые силы Украины (ВСУ) нанесли по хутору Киселёв целенаправленный удар с помощью дрона.

«В результате детонации взрывного устройства погиб мужчина. От полученных тяжёлых травм он скончался до приезда бригады скорой медицинской помощи», — написал Гладков в Telegram-канале.

Как передавало ИА Регнум, 3 ноября четыре человека получили ранения в посёлке Октябрьский Белгородской области в результате обстрела со стороны ВСУ. Гладков сообщил, что у двух женщин и мужчины — различные осколочные ранения рук и ног, у четвёртой пострадавшей — черепно-мозговая травма и осколочные ранения лица. Всех раненых доставили в больницу.

1 ноября ВСУ беспилотниками атаковали Шебекино. Повреждения получил склад одного из предприятий. В районе города четыре дрона ударили по ещё одному цеху. В здании выбило стёкла, были повреждены фасад, оборудование и ограждение.