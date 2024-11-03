Москва, 3 ноября, 2024, 14:37 — ИА Регнум. Освобождение села Вишневое в Донецкой Народной Республике (ДНР) приближает окружение города Красноармейска (украинское название — Покровск). Об этом 3 ноября сообщили в силовых структурах.

Алексей Коновалов/ТАСС

«Вишневое — это шаг к окружению Красноармейска, приближает этот момент», — приводит слова источника ТАСС.

Как передавало ИА Регнум, подразделения группировки войск «Центр» Вооружённых сил РФ 3 ноября освободили Вишневое. Российские военные также нанесли удары по личному составу и военной технике украинской армии у Димитрова, Петровки, Новоселидовки, Щербиновки, Дзержинска и Нелеповки в ДНР, отразив 10 контратак противника.

Заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин 2 ноября заявил, что в зоне проведения специальной военной операции произошёл перелом. Он отметил, что Вооружённые силы РФ наращивают наступательные действия по отношению к противнику на различных направлениях, идёт активное выдавливание противника.

Генерал-полковник Вооружённых сил Украины Дмитрий Марченко 29 октября признал, что фронт украинской армии обрушился под натиском российских военных. По его словам, это произошло на фоне усталости личного состава и нехватки резервов у ВСУ.