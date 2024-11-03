Москва, 3 ноября, 2024, 17:32 — ИА Регнум. Большую часть нагрузки, связанной с поддержкой Украины, США возложили на плечи ЕС. И в случае победы кандидата в президенты страны от республиканцев Дональда Трампа на выборах и последующего сворачивания военной помощи Украине наоборот у европейцев уменьшатся расходы на киевский режим, в чём они должны быть заинтересованы. Об этом в воскресенье, 3 ноября, в беседе с ИА Регнум заявил доктор политических наук Андрей Манойло.

Matt Bishop/Global Look Press Дональд Трамп

«Европейское вооружение идёт на Украину в первую очередь не американское. Подчищаются все их склады. Такие страны, как Голландия и Дания, расстались едва не со всеми своими самолётами для того, чтобы передать их Украине. Танков и бронетехники из Германии поставляется на Украину столько, что уже не хватает для того, чтобы обеспечивать свои собственные нужды», — рассказал политолог.

Манойло отметил, если Трамп придет к власти, не факт, что он начнёт сворачивать помощь Украине и будет выступать за скорейшее завершение этого конфликта. Потому что за Трампом стоит оружейное лобби, которому выгодно, чтобы конфликты полыхали по всему миру, и не только на Украине.

«Любой конфликт — это обновление арсеналов, это рынок сбыта для оружия, особенно просроченного и лежалого, наполовину пришедшего в негодность ветхого оружия. И его проще поставить кому-нибудь в долг, чем утилизировать. Украине ведь ничего не дарят, ей дают в долг. Утилизация боеприпасов стоит бешеных денег. Так почему бы их не передать Украине?» — подчеркнул политолог.

Если Трамп придёт к власти, у него тут же возникнут обязательства перед теми, кто финансировал его предвыборную кампанию. И по этим обязательствам он будет рассчитываться в течение всего своего второго срока правления. Соответственно, отметил Манойло, военно-промышленные корпорации, которые его поддержали, должны будут получить прибыльные рынки сбыта своей продукции для того, чтобы компенсировать те деньги, которые они вложили в эту поддержку, и приумножить их, то есть вернуть эти деньги с прибылью. Поэтому Трамп вполне может стать не гасителем пламени вооружённого конфликта на Украине, а наоборот, будет всячески его разжигать, сообщил эксперт.

«Вот идут танки в таких объёмах, что бронетехники бундесвера уже не хватает для того, чтобы обеспечивать свои собственные нужды. Но вот в этом отношении не очень понятно, почему так засуетились европейские чиновники. Если Трамп придёт и начнёт сворачивать программу помощи Украине, у них уменьшатся расходы», — отметил политолог.

Американская газета The Washington Post накануне, 2 ноября, сообщила со ссылкой на ряд высокопоставленных чиновников и политиков в пяти европейских странах, что в ЕС готовятся к ожидаемому, с их точки зрения, изменению курса Соединённых Штатов Америки по военной поддержке Украины в случае победы на президентских выборах Дональда Трампа. Речь идёт о жёстких требованиях Трампа к европейским союзникам США по НАТО, которые касаются расходов на оборону. Политик-республиканец неоднократно подчёркивал, что странам — членам НАТО необходимо тратить на эти нужды по меньшей мере 2% своего ВВП. Отмечается, что Трамп скорее склоняется к поддержке Украины, но при этом призывает Киев пойти на территориальные уступки ради прекращения огня.

Как передавало ИА Регнум, в ходе своего выступления перед сторонниками в Северной Каролине Трамп пообещал, что в случае победы на президентских выборах он урегулирует украинский конфликт ещё до своей инаугурации.