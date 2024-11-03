Москва, 3 ноября, 2024, 14:04 — ИА Регнум. В нацбатальонах украинской армии практикуются человеческие жертвоприношения, заявил 3 ноября служащий в зоне СВО протоиерей Александр Тимофеев.

Языческие обряды с принесением в жертву людей практиковались в нацбатальонах «Азов», «Айдар» (террористические организации, деятельность которых запрещена в РФ) и сейчас практикуются в других подразделениях ВСУ.

«Известны случаи, это стопроцентно зафиксировано, когда людей приносили в жертву, издевались, пытали пленных», — заявил Тимофеев.

В противоположность язычеству для русской христианской традиции характерно самопожертвование. Издевательство над мирными людьми, принесение в жертву чужой жизни, — это приметы язычества, отметил священник. Он рассказал, что знает о неонацистах-язычниках, которые в своё время уехали из России на Украину, где находили себе родственных по духу и по мировоззрению людей.

Возвращаясь к ситуации на фронте, Тимофеев отметил, что в тех подразделениях, где командиры увлекаются подобными культами, идёт моральное разложение. Под видом традиционных русских древних верований в ВСУ распространяется славянское неоязычество.

«Я об этом сам говорю с [российскими] офицерами, с командованием, нередко нахожу понимание: сами просят поговорить с бойцами, чтобы не увлекались языческими идеями. Так что это представляет собой реальную проблему, с которой нужно бороться», — заявил Тимофеев.

Как сообщало ИА Регнум, Управление верховного комиссара ООН по правам человека 1 октября опубликовало очередной доклад о пытках, которым подвергаются на Украине попавшие в плен российские военные. Большинство актов пыток совершалось в неофициальных местах содержания под стражей — гаражах, подвалах, частных домах и во время перевозки. Пленных пытали электрическим током, были по суставам, разряжали оружие рядом с головой пленного.

В середине октября российский военный, находившийся полгода в плену ВСУ, рассказал о пытках, которым он подвергался. Его топили в реке, вырезали на его теле знаки грязным тупым ножом, жгли газовой горелкой. С него сорвали с крестик и втоптали в грязь икону, которая была у него. Это происходило в день празднования Пасхи.

Следственный комитет России 2 ноября возбудил уголовное дело о пытках, которым подвергались попавшие в плен к ВСУ российские бойцы в Курской области. Поводом стала фотография с погибшими российским военными со связанными руками.