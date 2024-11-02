Курск, 2 ноября, 2024, 19:33 — ИА Регнум. Правоохранители расследуют гибель попавших в плен к Вооружённым силам Украины (ВСУ) российских военных в Курской области. Об этом 2 ноября сообщили в военных следственных органах СК РФ.

Алексей Майшев/РИА Новости

В социальных медиа появился снимок с погибшими солдатами ВС России. Руки одного из них связаны за спиной, что может указывать на смерть не во время боевого задания, а в плену у украинских формирований.

«Врид заместителя Председателя СК России — руководителя ГВСУ Константин Корпусов поручил руководителю следственного управления ГВСУ СК России возбудить по данному факту уголовное дело», — указано в Telegram-канале ведомства.

Следователям предстоит выяснить точное место съёмки и провести тщательное расследование обстоятельств произошедшего. Будут зафиксированы доказательства преступлений ВСУ и установлены лица, причастных к преступлению.

Как передавало ИА Регнум, 19 октября пленный украинский боец Константин Колесников рассказал, как замкомандира одной из рот 59-й отдельной мотопехотной бригады ВСУ с помощниками лично расстреливал российских военнопленных. Боец призвал сослуживцев сдаваться в плен, так как это единственная возможность выжить для украинских военных.

Тремя днями ранее российский солдат, освободившийся из украинского плена, рассказал, как его пытали боевики ВСУ. Они топили бойца в холодной реке, вырезали грязным тупым ножом знаки на теле, жгли газовой горелкой. Также украинские военные сорвали с пленного крестик и втоптали в грязь его иконку.