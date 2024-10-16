Москва, 16 октября, 2024, 16:15 — ИА Регнум. Участник спецоперации Виктор, находившийся в течение полугода в украинском плену, рассказал, как над ним издевались боевики Вооружённых сил Украины (ВСУ). Об этом 16 октября сообщил телеканал RT.

Serhii Hudak/Global Look Press

Российский боец попал в плен в апреле 2022 года. После контузии он отстал от своих сослуживцев и встретил украинских военных. Они передали его морским пехотинцам, которые повезли военнопленного пытать на реку.

«Я связанный был, глаза перевязаны, ничего не видно. В воду уронили — и давай топить вдвоём меня. Потом вытащили оттуда за ноги — и давай резать», — процитировало издание бойца в Telegram-канале.

Виктор рассказал, что ему вырезали грязным тупым ножом на груди знак Z, а на руке — смайлик, кроме того, его жгли газовой горелкой. Боевики также сорвали с российского солдата крестик, а именную икону втоптали в грязь. При этом они издевались в то время, когда православные праздновали Пасху.

Потом Виктора привезли в Киев к блогеру, который пытался добиться от бойца ложных заявлений, чтобы скомпрометировать Россию, но российский солдат отказался делать подобные высказывания.

Как передавало ИА Регнум, есть многочисленные данные об издевательствах над российскими бойцами в украинском плену. Солдат Вооружённых сил России Александр Блошенко рассказал, что его били резиновой дубинкой и топили, применяли электрошок. Боевики также звонили его матери, требуя выйти на Красную площадь в Москве с плакатом.

Посол по особым поручениям МИД РФ по преступлениям киевского режима Родион Мирошник в августе сообщил, что многие российские бойцы, которых освободили из плена ВСУ, жалуются на избиения и недостаточное питание.

Управление верховного комиссара ООН в марте признало факты пыток российских военнопленных на Украине. Ведомство отметило, что получило достоверные сведения об их избиении палками и пытках электрическим током.