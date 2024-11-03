Москва, 3 ноября, 2024, 13:56 — ИА Регнум. Зимняя погода сохранится в Москве до середины предстоящей недели, до этого в средней полосе ожидаются существенные снегопады. Об этом в воскресенье, 3 ноября, заявил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

Владимир Федоренко/РИА Новости

«Снежный покров заметно подрастет в День народного единства, когда мощный ныряющий циклон выйдет на Воронеж и обрушится обильными снегопадами на Центральную Россию, Черноземье и Поволжье. Высота снежного покрова в Москве подрастет до 4–7 см, в Подмосковье — от 3 до 8 см <…>. Зима при околонулевой температуре будет властвовать до середины предстоящей недели <…>. Температура воздуха начнет ощутимо повышаться, и к выходным днем в Москве потеплеет до +5… +10, из-за чего снегопады перейдут в дожди, а снежный покров к следующим выходным — растает», — написал метеоролог в своём Telegram-канале.

Как ранее передавало ИА Регнум 1 ноября, москвичам пообещали сырой и тёплый ноябрь. Температура воздуха в последнем осеннем месяце ожидается на 2–2,5 градуса выше климатической нормы, осадков в столице выпадет на 10–30% выше нормы.

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд предупредил, что грядущей зимой в Москве ожидается неустойчивая погода с частой гололедицей, а также морозами до минус 25 градусов. Также, по его словам, 2024 год может стать самым тёплым за всю историю метеорологических наблюдений в мире.