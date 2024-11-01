Москва, 1 ноября, 2024, 17:58 — ИА Регнум. Температура последнего осеннего месяца в Москве ожидается на 2-2,5 градуса выше климатической нормы, осадков в столице выпадет на 10-30% выше нормы. Об этом сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

«Последний месяц осени будет довольно пасмурным, слякотным, ветреным, но относительно тёплым», — написал метеоролог в своём Telegram-канале.

По словам специалиста, первая неделя месяца в Москве будет относительно холодной, может сформироваться временный снежный покров. Далее потеплеет, причём заключительная неделя ноября отметится превышением климатической нормы на два градуса.

«Наступление метеозимы, положенное по климату на 13 ноября, скорее всего будет отложено, тепло будет пролонгировано и на начало зимы», — заключил Тишковец.

Синоптик спрогнозировал аномалии тепла в Сибири, где положительное отклонение от нормы может составить 5-7 градусов, тогда как на юге России среднемесячная температура прогнозируется на 1-3 градуса ниже нормы, а дефицит осадков может составить 20-40%.

Как передавало ИА Регнум 12 октября, научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд предупредил, что грядущей зимой в Москве ожидается неустойчивая погода с частой гололедицей, а также морозами до минус 25 градусов. Также по его словам 2024 год может стать самым тёплым за всю историю метеорологических наблюдений в мире.