Москва, 11 октября, 2024, 15:11 — ИА Регнум. 2024 год может стать самым тёплым за всю историю метеорологических наблюдений в мире, сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд на пресс-конференции.

Petrov Sergey/Global Look Press

«Тот факт, что средняя температура превышает 1,5 градуса за эти 9 месяцев, говорит о том, что весьма вероятно, что 2024 год станет самым тёплым за всю историю наблюдений», — сказал он.

По словам метеоролога, точные итоги будут подведены в январе следующего года. На данный момент самым тёплым годом за всю историю считается 2023-й.

Как передавало ИА Регнум, 9 октября Вильфанд оценил разрушительную силу урагана «Милтон». Разрушения от столь сильного урагана будут мощнейшие, и избежать их нельзя. Можно минимизировать потери и постараться эвакуировать как можно больше жителей. Речь идёт о миллионах жизней, добавил синоптик.

Ранее москвичам рассказали, что первый снег в Москве и Московской области может выпасть уже в последней декаде октября. Примерно в 20-х числах октября возможны дождь с мокрым снегом, но он не сформирует снежного покрова, ведь будет таять на земле или прямо в воздухе, заявила метеоролог Татьяна Позднякова.