Москва, 12 октября, 2024, 14:09 — ИА Регнум. В Москве этой зимой прогнозируется изменчивая погода с частой гололедицей, а также морозами до минус 25 градусов, сообщил на пресс-конференции научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин

«Зимой в Москве будет очень частая смена погоды. Очень частая гололедица, будут и сильные морозы до 25 градусов, особенно в январе и феврале», — сказал он.

Метеоролог уточнил, что, несмотря на новые нормы во время текущего отопительного сезона, которые выше предыдущих, москвичам не стоит ожидать тёплой зимы.

Как предавало ИА Регнум, ранее Вильфанд заявил, что 2024 год может стать самым тёплым за всю историю метеорологических наблюдений в мире.

Синоптик Евгений Тишковец спрогнозировал приход зимней погоды в Москву уже 15–16 октября. По его словам, в столице может выпасть снег, однако вскоре растает. Метеоролог уточнил, что обычно устойчивый снежный покров в несколько сантиметров ложится на московские улицы лишь в конце ноября, однако с учётом ожидаемого тёплого ноября сроки могут сдвинуться вообще на декабрь.