Курск, 3 ноября, 2024, 12:39 — ИА Регнум. Жителей Курской области, которые бежали от наступления Вооружённых сил Украины (ВСУ), вывез из опасной зоны мужчина, который в августе помогал раненому военкору Евгению Поддубному. Об этом рассказала одна из эвакуированных мирных жительниц.

Владимир Гердо/ТАСС

«На глазах у них соседей убили, они через речку пробирались, все были в осоке порезанные… И автоматная очередь над ними, и на муравейнике лежали, не знаю сколько, а над ними дрон кружил, а потом их вывез мужчина, который Поддубного подобрал, нашего корреспондента», — цитирует женщину «РИА Новости».

Как передавало ИА Регнум, вечером 7 августа Поддубный был ранен при атаке дрона киевских боевиков в приграничье Курской области, однако смог самостоятельно дойти до обочины, где его заметил ехавший из Суджи водитель. После этого другой местный житель довёз военкора в промежуточный пункт оказания помощи, а затем он был госпитализирован в областную больницу.

Позднее военкор заявил, что хочет познакомиться со спасшими его людьми. Он также поблагодарил врачей, которые лечили его в Курской области и в Москве.