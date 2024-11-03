Самара, 3 ноября, 2024, 12:48 — ИА Регнум. Мужчина украл 42 велосипеда на сумму 700 тыс. рублей из подъездов в шести районах Самары, сообщили 3 ноября в пресс-службе регионального управления МВД.

Кадр из видео

Он заходил в подъезды и похищал оставленные владельцами двухколёсные велосипеды. Самарец ломал специальные противоугонные замки, нередко взламывал подсобные помещения. Место преступления он покидал на украденном велосипеде, а затем сбывал транспортные средства случайным прохожим.

«Полученные деньги тратил на личные нужды. Общая сумма материального ущерба превысила 700 тысяч рублей», — сообщили в ведомстве.

Код для вставки (для копирования кликните по коду) <iframe src="https://regnum.ru/video/embed/3927072" width="640" height="350" data-type="regnum-embed" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> Житель Самары ожидает суда за кражу 42 велосипедов из подъездов

МВД опубликовало видео, снятое камерами наблюдения в подъезде и во дворе. Мужчина заходит в подъезд, оглядывается, вызывает лифт и заходит в него. На следующем видео он выходит на улицу с велосипедом, садится на него и уезжает.

По факту краж МВД возбудило несколько уголовных дел. Затем их объединили в одно производство по ч. 1, 2 и 3 ст. 158 УК РФ («Кража»). Подозреваемого задержали. Решением Кировского районного суда Самары он заключён под стражу.

Как сообщало ИА Регнум, в конце октября в Москве двое мужчин ограбили супермаркет «Пятёрочка», унеся 25 пачек сливочного масла. Они сложили похищенное в рюкзак, а сотрудницу, пытавшуюся остановить грабителей, избили. При этом один из налётчиков угрожал женщине ножом.

Сотрудники МВД задержали злоумышленников — мужчин 25 и 29 лет. Подозреваемым были предъявлены обвинения по ч. 2 ст. 162 УК РФ («Разбой, совершенный группой лиц по предварительному сговору, а равно с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия»). Оба находятся в СИЗО по решению суда.