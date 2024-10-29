Москва, 29 октября, 2024, 14:23 — ИА Регнум. Двое мужчин украли 25 пачек сливочного масла в супермаркете «Пятёрочка» в Москве. Об этом сообщила пресс-служба московской прокуратуры.

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«Вечером [28 октября] двое злоумышленников зашли в супермаркет на Ленинградском шоссе и похитили 25 пачек сливочного масла, сложив их в рюкзак», — говорится в сообщении в Telegram-канале надзорного ведомства.

Сотрудница магазина попыталась остановить крадущих масло злоумышленников, в ответ на что один из них несколько раз ударил женщину, а второй при этом угрожал ей ножом.

Через некоторое время правоохранители задержали 25-летнего и 29-летнего подозреваемых, которые оказались приезжими. Им предъявили обвинение по ч. 2 ст. 162 УК РФ («Разбой, совершенный группой лиц по предварительному сговору, а равно с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия») и отправили под стражу.

Как сообщало ИА Регнум, в конце сентября 21-летний сотрудник пункта выдачи заказов в Москве украл товары на сумму 3,5 млн рублей. Молодой человек с фейкового аккаунта заказал много фискальных накопителей, стоимость за каждую единицу составила 15 тыс. рублей, а также одежду, электронику, парфюмерию и другие товары.

Когда товары прибыли пункт выдачи, злоумышленник положил их в место с отсутствием камер и в день кражи попросил сменщика уйти пораньше, чтобы вынести коробки с товарами. Всё заказанное он продал, деньги потратил на свои нужды и перестал выходить на работу.