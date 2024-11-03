Берлин, 3 ноября, 2024, 12:09 — ИА Регнум. Депутаты бундестага от партии «Союза Сары Вагенкнехт — за разум и справедливость» потребовали от правительства канцлера Германии Олафа Шольца разъяснений после сообщений о пребывании немецких военных на Украине. Парламентарии направили кабмину письменное обращение, текст которого есть в распоряжении Lenta.ru.

Rabea Gruber/Global Look Press Сара Вагенкнехт

В документе утоняется, что издание Business Insider опубликовало исследование о нахождении солдат ФРГ в Киеве на протяжение нескольких месяцев с начала лета текущего года. В их задачи входили консультации украинского правительства по вопросам поставок оружия на Украину в обход федерального правительства.

«По нашему мнению, пребывание солдат Бундесвера на Украине и, следовательно, в зоне боевых действий затрагивает вопросы международного права, касающиеся условий, при которых Федеративная Республика сама может стать стороной конфликта», — указано в обращении.

В партии отметили необходимость принимать решения для избежания эскалации конфликта. В связи с перечисленными фактами парламентарии затребовали разъяснения, так как Шольц ранее неоднократно заверял о неучастии немецких солдат в конфликте.

Как сообщало ИА Регнум, в конце мая немецкий канцлер исключил участие немецких войск в украинском конфликте. Тогда он также выступил против «безрассудного предложения» о создании беспилотной зоны над контролируемой Киевом территорией, отметив, что в этом случае западные самолёты будут сбивать, и это станет причиной войны с Россией.

Президент России Владимир Путин отмечал, что ввод военных контингентов Запада на Украину станет ещё одним шагом к конфликту в Европе и глобальному конфликту. Глава государства добавил, что в этом случае западные войска окажутся в зоне поражения российских военных.