Берлин, 31 мая, 2024, 11:40 — ИА Регнум. Канцлер ФРГ Олаф Шольц исключил участие немецких войск в украинском конфликте. Его слова 31 мая процитировала газета Die Welt.

Florian Gaertner/Global Look Press

«Мы не хотим входить туда с нашими военными», — заявил он.

Канцлер Германии также выступил против «безрассудного предложения» о создании беспилотной зоны на контролируемой Киевом территорией, отметив, что в этом случае западные самолёты будут сбивать, и это станет причиной войны с Россией.

Как сообщало ИА Регнум, 29 мая немецкий полковник в отставке Ральф Тиле написал, что любой вариант использования западных войск на Украине сделает Запад стороной конфликта. По его словам, этого, например, не хочет большая часть жителей Германии.

Президент России Владимир Путин 28 мая отметил, что ввод военных контингентов Запада на Украину станет ещё одним шагом к конфликту в Европе и глобальному конфликту. Глава государства добавил, что в этом случае западные войска окажутся в зоне поражения российских военных.

Пресс-секретарь президент Дмитрий Песков 27 мая отметил, что страны — участницы НАТО в данный момент фактически напрямую вовлечены в конфликт на Украине. Он подчеркнул, что альянс уже находится в прямой конфронтации с Россией.