Москва, 3 ноября, 2024, 11:20 — ИА Регнум. Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин забросил одну шайбу в матче против «Коламбус Блю Джекетс» в рамках Национальной хоккейной лиги (НХЛ) и сократил отставание от рекорда канадца Уэйна Гретцки до 35 голов.

Встреча завершилась со счётом 7:2 в пользу «Вашингтона».

В составе победителей голы на свой счёт записали Алексей Протас (1-я минута), Коннор Макмайкл (2, 25), Эндрю Манджапане (8), Александр Овечкин (15), Ник Дауд (15) и Дилан Строум (59). У «мундиров» шайбы забросили Дэймон Сиверсон (21) и Кевин Лабанк (35).

Российский голкипер «Коламбуса» Даниил Тарасов сделал 15 сейвов.

Овечкин забил гол в третьим матче подряд. Сейчас в регулярных чемпионатах НХЛ на его счету 859 шайб. Рекорд Гретцки составляет 894. Также в матче россиянин отметился двумя результативными пасами. Он сдвинулся на 59-е место в НХЛ по количеству голевых передач (704), сместив американца Джереми Рёника (702).

Как сообщало ИА Регнум 1 ноября, Овечкин вышел на шестое место по голевым передачам в матчах против «Монреаль Канадиенс», обойдя по этому показателю Джона Тавареса. Двумя результативными передачами он отметился в игре в ночь на 1 ноября.

Сам Гретцки 22 октября выразил уверенность в том, что Овечкин рано или поздно обойдёт его по количеству голов в матчах лиги. По словам Гретцки, это всего лишь «вопрос времени». Более того, Гретцки, как рассказывал сам Овечкин, следит за его судьбой, поддерживает в гонке за рекордом и присылает ободряющие сообщения после неудачных игр.