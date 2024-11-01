Вашингтон, 1 ноября, 2024, 13:29 — ИА Регнум. Нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин вышел на шестое место по голевым передачам в матчах против «Монреаль Канадиенс», обойдя по этому показателю Джона Тавареса. Двумя результативными передачами он отметился в игре в ночь на 1 ноября.

Всего в матчах против канадской команды Овечкин сделал 31 голевую передачу. Лидирует по этому показателю среди всех хоккеистов НХЛ соотечественник Овечкина Евгений Малкин.

Как передавало ИА Регнум, 30 октября Овечкиноформил дубль в игре против «Нью-Йорк Рейнджерс». Он забросил две шайбы менее чем за две минуты и был признан первой звездой матча. Его отставание от канадца Уэйна Гретцки в списке лучших бомбардиров в истории НХЛ сократилось до 37 шайб.

Сам легендарный канадский нападающий 22 октября выразил уверенность в том, что Овечкин рано или поздно обойдёт его по количеству голов в матчах лиги. По словам Гретцки, это всего лишь «вопрос времени». Более того — Гретцки, как рассказывал сам Овечкин, следит за его судьбой, поддерживает в гонке за рекордом и присылает ободряющие сообщения после неудачных игр.