Фотография погибших российских военнопленных, сделанная, как утверждается, в Курской области, ляжет в основу расследования Следственного комитета России (СКР). О том, что бойцы Вооружённых сил (ВС) России погибли не во время выполнения боевого задания, а будучи в плену у боевиков Вооруженных сил Украины (ВСУ), может свидетельствовать расположение одного из погибших: у мужчины связаны руки за спиной. Обсуждением такого известия СКР от 2 ноября ознаменован новый, 983-й день специальной военной операции (СВО) на Украине.

ИА Регнум ВСУ, наемники, Курская область

Возбудить уголовное дело, выяснить точное место, где была сделана фотография со свидетельством убийства российских военнослужащих, а также установить лиц, причастных к преступлению, врио заместителя председателя СК России Константин Корпусов поручил руководителю военного следственного управления СКР по Объединённой группировке войск (сил) на Украине ОГВ© Константину Рожкову.

Сдавшиеся в плен в Курской области украинские солдаты не раз заявляли, что практикуемые ВСУ пытки в отношении российских военных бесчеловечны, а те, кто это делает, изверги.

О том, что заместитель командира одной из рот ВСУ с позывным Дох и его помощники лично расстреливали российских военнопленных, 17 октября рассказал пленный украинский боец Константин Колесников.

О пытках в украинском плену поведал 16 октября российский военнослужащий Виктор. За полгода, что длилось пленение, ему, в частности, вырезали грязным тупым ножом на груди знак Z, а на руке — смайлик, кроме того, его жгли газовой горелкой.

Тем временем ВС РФ продолжают действия по разгрому группировки противника, вклинившейся на территорию Курской области. За сутки, 2 ноября, потери врага составили более 250 военнослужащих.

Боевые задачи в курском приграничье выполняют специалисты поисково-спасательной группы Воздушно-космических сил. Минобороны РФ 3 ноября показало, как Военнослужащие поисково-спасательной группы на вертолёте Ми-8ПСГ сопровождают экипажи армейской авиации.

Код для вставки (для копирования кликните по коду) <iframe src="https://regnum.ru/video/embed/3927028" width="640" height="350" data-type="regnum-embed" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> Работа Ми-8ПСГ в курском приграничье

При возникновении нештатной ситуации бойцы поисково-спасательной группы оперативно прибывают для оказания помощи экипажу, уточнили в оборонном ведомстве.

Подробности — в трансляции ИА Регнум.