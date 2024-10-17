Москва, 17 октября, 2024, 16:26 — ИА Регнум. Заместитель командира одной из рот 59-й отдельной мотопехотной бригады Вооружённых сил Украины (ВСУ) с помощниками лично расстреливал российских военнопленных. Об этом 17 октября рассказал пленный украинский боец Константин Колесников.

EPA/ТАСС

«Я видел, как они совершали страшные и ужасные вещи. Среди таких людей были <…> заместитель комроты с позывным Дох и рядовой боец, помощник с позывным Немец», — процитировало украинского военного ТАСС.

Колесников подчеркнул, что его в российской плену никто не бил. Он также видел, как раненым украинским бойцам оказывают медицинскую помощь. Боец призвал сослуживцев сдаваться в плен, так как это единственная возможность выжить для военных ВСУ.

Как передавало ИА Регнум, 16 октября российский солдат, освободившийся из украинского плена, рассказал, как его пытали боевики ВСУ. Они топили бойца в холодной реке, вырезали грязным тупым ножом знаки на теле, жгли газовой горелкой. Также украинские военные сорвали с пленного крестик и втоптали в грязь его иконку.

Посол по особым поручениям МИД РФ по преступлениям киевского режима Родион Мирошник в августе рассказал о встречах с освобождёнными из украинского плена российскими бойцами. Они рассказывают, что их били и держали впроголодь. Если избиения прекращались и начинали регулярно кормить, пленные понимали, что их готовят к тому, чтобы показать представителям международных гуманитарных миссий.