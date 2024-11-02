Вашингтон, 2 ноября, 2024, 23:32 — ИА Регнум. Глава киевского режима Владимир Зеленский на фоне неудач и поражений Вооружённых сил Украины в зоне боевых действий выглядит измождённым, обеспокоенным и напряжённым. Об этом 2 ноября сообщило издание The New York Times со ссылкой на источники.

Ukrainian Presidential Press Service

«Американские военные и представители разведки пришли к выводу, что конфликт на Украине вышел из тупика, поскольку Россия добивается устойчивых успехов, а в Киеве и Вашингтоне чувство пессимизма только усиливается», — говорится в материале.

По словам авторов материала, Зеленский после встречи с американскими официальными лицами на прошлой неделе выглядел измождённым, напряжённым и обеспокоенным на фоне неудач украинских войск в зоне боевых действий. Отмечается, что состояние главы киевского режима также обусловлено предстоящими выборами президента США, поскольку неопределённость их исхода и возможная победа кандидата от Республиканской партии Дональда Трампа ставят под угрозу претензии украинской стороны в конфликте с Россией.

По информации источника, всё чаще поднимающиеся вопросы о том, будет ли продолжаться поддержка Украины со стороны США, сами по себе представляют угрозу для ВСУ. В то же время российские вооружённые силы «эволюционировали» и полностью захватили инициативу, в связи с чем на Западе пессимистично оценивают способности киевского режима противостоять продвижению России. Отдельно подчёркивается, что пессимистичные настроения Киева распространяются и на западные страны.

Как передавало ИА Регнум, ранее Зеленский, пытаясь объяснить неудачи украинских войск на фронте, сослался на нехватку личного состава. По его словам, на одном из направлений соотношение количества войск составляет один к восьми в пользу российской стороны.

1 ноября NYT сообщило, что ВС России в октябре развили предыдущие территориальные достижения, добившись крупнейших с лета 2022 года успехов в зоне проведения специальной военной операции. По словам авторов, в течение октября российские военные освободили более 414 квадратных километров территории, взяв под контроль в том числе такие стратегически важные города, как Угледар и Селидово в Донецкой Народной Республике, что позволило обезопасить фланги перед наступлением на логистический центр ВСУ в Донбассе город Красноармейск (украинское название Покровск).

Отмечалось, что украинские войска столкнулись с нехваткой оборонительных укреплений и снабжения. Кроме того, в силу вторжения украинских формирований в Курскую область, куда были переброшены опытные подразделения, ВСУ в Донбассе столкнулись с нехваткой личного состава и подготовленных военных.

2 ноября официальный представитель Министерства обороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков сообщил, что подразделения группировки войск «Центр» ВС РФ освободили Кураховку в ДНР. Как отметили в российских силовых структурах, освобождение этого населённого пункта носит стратегическое значение для продолжения продвижения на Курахово с восточного направления.