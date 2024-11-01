ДНР, 1 ноября, 2024, 08:16 — ИА Регнум. Вооружённые силы России в октябре развили предыдущие территориальные достижения, добившись крупнейших с лета 2022 года успехов в зоне проведения специальной военной операции. Об этом 31 октября сообщило издание The New York Times.

Иван Шилов ИА Регнум

«В октябре Россия добилась своих крупнейших территориальных успехов с лета 2022 года, прогнув украинские позиции под постоянным давлением», — говорится в материале.

По информации NYT, только за октябрь российские военные освободили более 160 квадратных миль (414 квадратных километров) территорий, взяв под контроль в том числе такие стратегически важные города, как Угледар и Селидово в Донецкой Народной Республике. Отмечается, что территориальные успехи ВС России позволят обезопасить фланги перед освобождением Красноармейска (украинское название Покровск), ключевого логистического центра ВСУ в Донбассе.

По словам аналитика Французского фонда стратегических исследований Винсента Туре, обороноспособность Украины на данном направлении становится всё уязвимее, в то время как наступательные возможности российских войск увеличиваются в силу изменения местности, что в ряде случаев позволяло окружить позиции ВСУ и вынудить их отступить.

«После захвата города-крепости Угледара российские войска столкнулись в основном с открытой местностью с редкими украинскими оборонительными рубежами. Всего за последнюю неделю Россия необыкновенно быстрыми темпами продвинулась примерно на шесть миль (почти десять километров) к северу от Угледара», — указывают авторы материала.

Отдельно отмечается, что ВСУ страдают от серьёзной нехватки личного состава, проблем со снабжением и отсутствия новых линий оборонительных сооружений. На данном участке фронта в Донбассе украинские войска заменяются менее опытными подразделениями, что только ухудшает ситуацию на фоне вторжения ВСУ в Курскую область, куда были передислоцированы опытные подразделения.

«Резервы невелики, слишком много качественных подразделений застряло в Курской области, и у России достаточно сил, чтобы использовать слабые места в позициях ВСУ», — подчеркнул аналитик компании Black Bird Group Паси Паройнен, описывая сложившуюся общую картину в зоне боевых действий.

Как передавало ИА Регнум, ранее украинский проект UA War Infographics (UAWI) сообщил, что ВС России только в течение августа и сентября освободили в 5,5 раза больше территорий, чем за весь 2023 год.

В начале октября Генеральный штаб ВСУ признал, что ситуация по всей линии боевого соприкосновения, особенно на красноармейском, кураховском, лиманском и купянском направлениях, остаётся напряжённой. 29 октября Министерство обороны России сообщило, что подразделения группировки войск «Центр» полностью освободили Селидово. Спустя два дня официальный представитель оборонного ведомства генерал-лейтенант Игорь Конашенков проинформировал об освобождении населённого пункта Ясная Поляна в ДНР.