Лондон, 2 ноября, 2024, 22:02 — ИА Регнум. Великобритания готова расширению санкций против Ирана, чтобы помешать ему разрабатывать ядерное оружие. Об этом 2 ноября газете The Daily Telegraph заявили в министерстве иностранных дел королевства.

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«Мы по-прежнему привержены тому, чтобы предотвратить разработку Ираном ядерного оружия и будет использовать для этого все имеющиеся дипломатические инструменты», — сообщил изданию не названный представитель МИД.

По данным министерства, иранская ядерная программа ещё никогда не была столь продвинутой. Лондон считает, что это угрожает международной безопасности.

Как передавало ИА Регнум, в августе глава комитета по разведке палаты представителей США Майк Тёрнер заявил, что Иран к концу 2024 года может объявить об обладании ядерным оружием. Также в августе депутат иранского парламента Ахмад Ардастани предположил, что у Тегерана уже есть ядерное оружие.

9 октября член парламентской комиссии по национальной безопасности и внешней политике Ирана Алаэддин Боруджерди заявил, что Тегеран на фоне ожиданий удара от Израиля может выйти из Договора о нераспространении ядерного оружия. Он подчеркнул, что депутаты серьёзно рассматривают этот вопрос.