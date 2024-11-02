Санкт-Петербург, 2 ноября, 2024, 20:39 — ИА Регнум. Санкт-петербургский футбольный клуб «Зенит» одержал победу над махачкалинским «Динамо» в матче 14-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча завершилась со счётом 2:1.

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На 12-й минуте счёт в матче открыл бразильский защитник «Зенита» Нино. Спустя три минуты аргентинский нападающий Лусиано Гонду удвоил преимущество петербургского клуба.

Махачкалинская команда во втором тайме сумела сократить отставание в счёте. На 60-й минуте отличился защитник Сослан Кагермазов.

На сегодняшний день «Зенит» занимает второе место в турнирной таблице чемпионата России, на счету команды 33 очка после 14 матчей. «Динамо» располагается на 11-й строчке с 12 очками.

Как ранее передавало ИА Регнум, московский «Локомотив» одержал победу над казанским «Рубином» в матче 14-го тура РПЛ. Встреча завершилась со счётом 1:0. Единственный гол забил полузащитник «железнодорожников» Артём Тимофеев на 88-й минуте.

1 ноября московское «Динамо» сыграло вничью с «Ростовом» в матче 14-го тура РПЛ. Встреча завершилась со счётом 1:1.