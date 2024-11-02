Москва, 2 ноября, 2024, 20:33 — ИА Регнум. Московский футбольный клуб «Локомотив» одержал победу над казанским «Рубином» в матче 14-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча завершилась со счётом 1:0.

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Единственный гол в матче забил полузащитник «железнодорожников» Артём Тимофеев на 88-й минуте.

На сегодняшний день «Локомотив» занимает третье место в турнирной таблице чемпионата России, на счету команды 31 очко после 14 матчей. «Рубин» располагается на седьмой строчке с 18 очками.

Как передавало ИА Регнум, 1 ноября московское «Динамо» сыграло вничью с «Ростовом» в матче 14-го тура РПЛ. Встреча завершилась со счётом 1:1.

27 октября московский «Спартак» обыграл нижегородский «Пари НН» в 13-м туре чемпионата России. Матч завершился со счётом 2:0. Оба мяча были забиты после перерыва, второй — в добавленные к основному времени матча минуты.