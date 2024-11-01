Москва, 1 ноября, 2024, 21:42 — ИА Регнум. Московский футбольный клуб «Динамо» сыграл вничью с «Ростовом» в матче 14-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча завершилась со счётом 1:1.

РИА Новости/ Владимир Федоренко Игрок «Динамо» Муми Нгамалё (слева) и игрок «Ростова» Илья Вахания

На 24-й минуте форвард «Ростова» Николай Комличенко открыл счёт, воспользовавшись ошибкой вратаря «Динамо» Андрея Лунёва. А через две минуты хавбек бело-голубых Александр Кутицкий восстановил равновесие.

На сегодняшний день «Динамо» занимает четвёртое место в турнирной таблице чемпионата России, на счету команды 27 очков после 14 матчей. «Ростов» располагается на восьмой й строчке с 14 очками.

Как передавало ИА Регнум, 28 октября «Краснодар» одержал победу над «Крыльями Советов» в матче 13-го тура РПЛ. Встреча завершилась со счётом 2:1.

27 октября московский «Спартак» обыграл нижегородский «Пари НН» в 13-м туре чемпионата России. Матч завершился со счётом 2:0. Оба мяча были забиты после перерыва, второй — в добавленные к основному времени матча минуты.