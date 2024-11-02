Москва, 2 ноября, 2024, 20:18 — ИА Регнум. Вопросы интернет-безопасности на заседании Совета безопасности РФ обсуждались комплексно. Об этом 2 ноября заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Дарья Антонова ИА REGNUM

«Комплексно», — ответил Песков на вопрос, обсуждались ли противодействие хакерским атакам или защита от мошенников.

По его словам, все обсуждения касались информационной безопасности в России.

Как передавало ИА Регнум, 2 ноября президент России Владимир Путин на оперативном совещании с постоянными членами Совбеза обсудил вопросы информационной безопасности. Первым докладчиком выступил министр цифрового развития Максут Шадаев.