Москва, 2 ноября, 2024, 13:05 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин на оперативном совещании с постоянными членами Совета безопасности РФ обсудил вопросы информационной безопасности. Об этом 2 ноября сообщила пресс-служба Кремля.

Павел Быркин/РИА Новости

«Уважаемые коллеги, мы сегодня обсудим вопрос информационной безопасности, в том числе в интернете», — начал совещание глава государства.

Первым докладчиком выступил министр цифрового развития России Максут Шадаев.

Как передавало ИА Регнум, по итогам II квартала 2024 года мошенники провели почти 257 тыс. операций, украв с банковских счетов граждан и компаний около 4,8 млрд рублей. Банки подтвердили сокращение количества операций без добровольного согласия клиентов. Так, удалось отразить 16,3 млн попыток злоумышленников похитить деньги клиентов на общую сумму 2,3 трлн рублей.

В октябре генпрокуратура РФ сообщила, что в 2023 году было совершено 620 млн блокировок звонков с мошеннических номеров, что позволило предотвратить хищение денежных средств в размере порядка 6 трлн рублей. Доля коммуникаций мошенников с жертвами преступлений с помощью «подменной» телефонии снизилась с 30% до 2% от общего числа соединений, поэтому сейчас практически полностью исключены атаки на номера российских абонентов из-за рубежа.