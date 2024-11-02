Алёшки, Херсонская область, 2 ноября, 2024, 19:03 — ИА Регнум. Два мирных жителя пострадали в Алёшкинском округе Херсонской области в результате обстрелов Вооружёнными силами Украины (ВСУ). Об этом 2 ноября сообщил глава региона Владимир Сальдо.

Телеграм-канал Владимира Сальдо

«В селе Крынки из-за террористического удара мужчина 1963 года рождения получил множественные осколочные ранения», — написал губернатор в Telegram-канале.

Его госпитализировали в Скадовск. В Алёшках украинская армия обстреляла жилые кварталы города. Ранения получила женщина 1980 года рождения. Медики привезли её в местную больницу.

Также в Новой Каховке из-за обстрелов ВСУ сгорело здание магазина. Обошлось без жертв и пострадавших, добавил Сальдо.

Как сообщало ИА Регнум, в период с 18 по 19 октября два человека получили ранения, ещё один погиб в результате атак украинской армии на Херсонскую область. В посёлке Днепряны были разрушены четыре частных жилых дома. Кроме того, ВСУ обстреляли Каховку, Новую Каховку, посёлки Горностаевка и Новая Маячка, сёла Каиры, Корсунка и Пролетарка. За сутки украинские боевики выпустили по региону 45 боеприпасов.

Спустя два дня Сальдо заявил, что власти Херсонской области после завершения спецоперации предъявят Украине счёт за причинённый жителям материальный и моральный ущерб. Требования к киевскому режиму также коснутся возмещения ущерба, причинённого государственным и частным предприятиям и организациям.