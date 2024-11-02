Москва, 2 ноября, 2024, 17:54 — ИА Регнум. Объединённые Арабские Эмираты (ОАЭ) начали поставлять сливочное масло в Россию, уже импортировано около 90 тонн продукта. Об этом в субботу, 2 ноября, заявили в Россельхознадзоре.

Svetlana Vozmilova/Global Look Press

«Россельхознадзор сообщает о том, что впервые поставки сливочного масла из ОАЭ в Россию начались 18 октября 2024 года. Ранее поставки сливочного масла из ОАЭ в Россию не осуществлялись. По данным ФГИС «ВетИС» по состоянию на 2 ноября, из ОАЭ в Россию ввезено 90 тонн сливочного масла», — говорится в сообщении.

С 27 октября поставки сливочного масла в Россию начала Турция. По данным Россельхознадзора, на данный момент республика ввезла уже 20 тонн продукта.

Как передавало ИА Регнум 22 октября, цены на сливочное масло в стране выросли с начала года почти на 20%. На фоне роста цен в России вырос спрос на домашние маслобойки.

Такое повышение цен эксперты связали с любовью россиян к мороженому. Однако экономист Максим Чирков объяснил данную тенденцию увеличением тарифов на мировом рынке и отметил, что федеральные службы контролируют цены на продукт.