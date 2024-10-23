Москва, 23 октября, 2024, 22:18 — ИА Регнум. Российские федеральные службы успешно контролируют цены на сливочное масло, заявил экономист Максим Чирков.

Александр Комаров ИА REGNUM

По словам эксперта, повышение стоимости сливочного масла связано с тем, что отечественные производители пользуются увеличением тарифов на мировом рынке.

«Но наши федеральные службы весьма успешно это контролируют путём штрафов и угрозами штрафов», — сказал Чирков в беседе с «Известиями», добавив, что Россия является страной с большой и открытой экономикой.

Он также отметил, что РФ способна стабилизировать ситуацию даже в случае дефицита за счёт отечественного производства. Государство не допустит резкого повышения цен на сливочное масло, заключил эксперт.

Пресс-служба агропромышленного холдинга «КОМОС ГРУПП» отметила, что в розничных сетях дефицита сливочного масла не наблюдается. На данный момент акционерное общество «МИЛКОМ» выпускает полную линейку молочной продукции. Общий объём производства составляет порядка 38 тыс. тонн в месяц. Из них доля сливочного масла занимает менее 1%.

Ситуация с повышением цен на сливочное масло носит искусственный характер, предположила пресс-служба. Объёмы производства данного вида продукции в отрасли остаются на уровне 2023 года, а производство сливок, которые являются товаром-заменителем масла, выросло на 18%.

Пресс-служба Кунгурского молочного комбината заявила, что объём выпуска продукции на предприятии вырос, спрос со стороны ритейлеров продолжает расти, а поставки продукции осуществляются без перебоев.

Директор Южного молочного союза Константин Синецкий в беседе с ИА Регнум рассказал, что повышение цен на сливочное масло является результатом двухлетнего сдерживания темпов подорожания и роста спроса на продукцию. Специалист напомнил, что в 2023 году цены на масло выросли всего на 3,5%. Себестоимость производства растёт по всей цепочке от сырья до переработки, отметил он.

На сложившуюся ситуацию уже отреагировали в правительстве. Вице-премьер Дмитрий Патрушев подчеркнул, что власти будут контролировать происходящее с ценами на сливочное масло. Для стабилизации цен активизировали импорт из ряда стран, отметил Патрушев. Кроме того, предприняты меры для поддержки отечественной молочной отрасли: льготное оборотное и инвестиционное кредитование, льготный лизинг, КАПЕКСы и меры в рамках «объединённой» субсидии.