Москва, 1 ноября, 2024, 13:50 — ИА Регнум. Скачок цен на сливочное масло в России был спровоцирован ростом производства и потребления мороженого. Об этом 1 ноября рассказал генеральный директор «Союзмолока» Артём Белов.

ИЗВЕСТИЯ/Артем Коротаев

«Сейчас мы фиксируем прирост производства мороженого где-то на 24%. Это, кстати, одна из причин, почему на рынке сливочного масла и сливок сложилась напряженная ситуация — сегменты, потребляющие эти продукты, значительно выросли», — объяснил Белов в беседе с URA.ru.

Впрочем, по его словам, рост цен на масло фиксировался в 2024 году не только в России. Белов подчеркнул, что в настоящее время имеет место ситуация с глобальным дефицитом жиров, последствия которого в России рост популярности мороженого лишь усугубил. Стоимость этого продукта увеличилась также в странах Европейского союза.

Как передавало ИА Регнум со ссылкой на данные Росстата, сливочное масло в РФ в среднем подорожало на 20%. При этом Минсельхоз сообщил, что на рынке нет дефицита этого продукта. Вице-премьер Дмитрий Патрушев заявил 23 октября, что власти будут контролировать происходящее с ценами на сливочное масло. Он уточнил, что для стабилизации цен активизировали импорт из ряда стран. Кроме того, предприняты меры для поддержки отечественной молочной отрасли: льготное оборотное и инвестиционное кредитование, льготный лизинг и меры в рамках «объединённой» субсидии.

В тот же день экономист Максим Чирков отметил, что федеральные службы успешно контролируют цены на сливочное масло. По его словам, повышение стоимости продукта связано с тем, что отечественные производители пользуются увеличением тарифов на мировом рынке.

29 октября в СМИ появилась информация, что в России на 49% вырос спрос на предметы для изготовления масла в домашних условиях. Как сообщалось, интерес к маслобойкам возрос из-за роста цен на магазинное сливочное масло.