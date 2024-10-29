Москва, 29 октября, 2024, 14:33 — ИА Регнум. В России на 49% вырос спрос на предметы для изготовления масла в домашних условиях. Об этом во вторник, 29 октября, сообщает Telegram-канал Mash.

Алексей Сухоруков/РИА Новости

По его данным, интерес к маслобойкам возрос из-за роста цен на магазинное сливочное масло, который составил 23%. Отмечается, что это вызвано ростом себестоимости производства на всех стадиях до переработки. Товары для изготовления масла можно приобрести на интернет-площадках за сумму в диапазоне от 1,5 до 15 тыс. рублей.

Ранее, 23 октября, экономист Максим Чирков отметил, что федеральные службы успешно контролируют цены на сливочное масло. По его словам, повышение стоимости продукта связано с тем, что отечественные производители пользуются увеличением тарифов на мировом рынке.

Как передавало ИА Регнум, глава Южного молочного союза Константин Синецкий заявил, что стоимость сливочного масла выросла во всём мире из-за восстановления спроса, дальнейшего роста цен не предвидится, а на фоне ажиотажа начала расти продажа различного контрафакта в Сети. К этой ситуации, по мнению Синецкого, необходимо уже подключить правоохранительные органы.