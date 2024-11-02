Курск, 2 ноября, 2024, 13:55 — ИА Регнум. Потери Вооружённых сил Украины (ВСУ) с начала боевых действий в Курской области превысили 29,1 тыс. военных. Об этом 2 ноября сообщили в Минобороны РФ.

Александр Река/ТАСС

«Всего за время боевых действий на Курском направлении противник потерял более 29 100 военнослужащих, 180 танков, 101 боевую машину пехоты, 106 бронетранспортеров, 1063 боевые бронированные машины, 780 автомобилей», — заявили в ведомстве.

Российские военные уничтожили 255 артиллерийских орудий, 40 пусковых установок РСЗО, в том числе 11 американских HIMARS и шестьMLRS, десять пусковых установок ЗРК, семь транспортно-заряжающих машин, 58 станций РЭБ, 12 РЛС контрбатарейной борьбы, четыре РЛС ПВО.

Украинская армия потеряла 25 единиц инженерной и другой техники, из них 13 инженерных машин разграждения, одна установка разминирования УР-77, а также пять бронированных ремонтно-эвакуационных машин и командно-штабной автомобиль.

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