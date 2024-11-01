Москва, 1 ноября, 2024, 16:38 — ИА Регнум. Министерство обороны РФ показало кадры удара по скоплению живой силы и техники Вооружённых сил Украины (ВСУ) в приграничном районе Курской области. Видео опубликовано 1 ноября в Telegram-канале ведомства.

Гавриил Григоров/ТАСС

«Экипаж вертолёта Ми-28НМ нанёс удар по скоплению живой силы и бронированной технике подразделений ВСУ», — говорится в сообщении.

Отмечается, что, по докладам разведки, личный состав и техника ВСУ были уничтожены.

Как сообщало ИА Регнум, воины гвардейского соединения Воздушно-десантных войск (ВДВ) России взяли под контроль дамбу в курском приграничье, также заняв стратегически важную высоту. Отмечалось, что это стало оперативно-тактическим успехом, который позволит в дальнейшем развить наступательные действия.

1 ноября Минобороны РФ сообщили, что ВСУ за сутки потеряли в приграничных районах Курской области более 250 военных. Всего с начала вторжения в регион потери украинских формирований превысили 28,8 тыс. человек.