Москва, 2 ноября, 2024, 12:31 — ИА Регнум. Российские военные нанесли удар по энергетическому объекту, который использовался в интересах украинской армии. Об этом 2 ноября на брифинге официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Евгений Биятов/РИА Новости

Кроме того, ВС РФ нанесли удары по пункту управления нацформирования «Кракен» (террористическая организация, деятельность которой запрещена в России), инфраструктуре военного аэродрома, топливной базе украинской армии, цеху по производству дронов и по скоплениям живой силы и военной техники ВСУв 149 районах.

Удары нанесли силы оперативно-тактической авиации ВС РФ, ударные БПЛА, ракетные войска и артиллерия.

Кроме того, в течение суток российские военные в зоне спецоперации уничтожили четыре оперативно-тактические ракеты ATACMS американского производства, три управляемые авиабомбы Hammer французского производства и 50 дронов самолётного типа.

Как сообщало ИА Регнум, российские военные в зоне СВО за сутки освободили от ВСУ посёлок Кураховка в Донецкой Народной Республике. Украинская армия потеряла на этом направлении до 535 военных, бронетранспортёр, а также три боевые бронемашины, боевую машину реактивной системы залпового огня «Град» и несколько гаубиц.

На всех направлениях зоны СВО украинская армия потеряла за сутки 2045 военных. С начала специальной военной операции ВС РФ уничтожили 647 самолётов, 283 вертолёта, 35 169 дронов, 19 023 танка и других боевых бронемашин украинской армии.