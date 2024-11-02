Москва, 2 ноября, 2024, 12:47 — ИА Регнум. Общие потери Вооружённых сил Украины (ВСУ) за прошедшие сутки в зоне специальной военной операции на различных направлениях составили до 2045 бойцов. Это следует из данных, представленных в сводке Министерства обороны России на 2 ноября.

Cover Images/Global Look Press

Бойцы войсковой группировки «Север» ликвидировали до 60 украинских военных, «Запад» — до 470, «Юг» — до 800, «Центр» — до 535, «Восток» — до 115, «Днепр» — до 65. Кроме того, российские войска уничтожили танк, восемь единиц бронетехники, 18 различных артиллерийских орудий, две установки РСЗО «Град» и другую военную технику ВСУ.

Бойцы группировки «Запад» взяли под контроль населённый пункт Першотравневое в Харьковской области. Подразделения «Центра» освободили населённый пункт Кураховка в Донецкой Народной Республики.

Как передавало ИА Регнум, потери ВСУ в зоне проведения спецоперации с 26 октября по 1 ноября составили около 17 тыс. военных. Также российские бойцы за этот период уничтожили восемь танков, в том числе Leopard немецкого производства, 128 единиц различной бронетехники и другое вооружение.

Военкор Руслан Татаринов сообщил, что с начала спецоперации потери ВСУ только при подсчёте официальных некрологов составили 524 тыс. военных. При этом он считает эти данные заниженными, по его оценке, число погибших украинских бойцов превысило 600 тыс.