Киев, 2 ноября, 2024, 12:25 — ИА Регнум. В городе Сарны Ровненской области Украины женщины устроили драку с полицейскими, пытавшимися забрать мужчину и увезти его в военкомат. Об этом в субботу, 2 ноября, сообщило издание «Страна. ua»

Кадр из видео

В Telegram-канале издания опубликованы кадры, на которых видно, как полицейские силой задержали мужчину и повалили его на землю. Задержанному стало плохо. Сбежавшиеся на шум женщины потребовали немедленно отпустить его и сами набросились на сотрудников правоохранительных органов. Как рассказали в полиции, гражданина необходимо было доставить в ТЦК (территориальный центр комплектования, аналог военкомата на Украине), так как он находился в розыске и следовало уточнить его данные.

Пострадавшему вызвали скорую помощь, но он отказался от госпитализации и ушёл домой.

Как передавало ИА Регнум 29 октября, в Верховной Раде заявили, что Киев запланировал призвать в ряды Вооружённых сил Украины (ВСУ) ещё 160 тыс. человек. Таким образом, на взгляд украинских властей, ВСУ смогут на 85% укомплектовать части.

28 октября глава киевского режима Владимир Зеленский внёс в Верховную раду законопроекты о продлении военного положения и мобилизации на Украине на 90 дней — до 7 февраля 2025 года.

9 октября украинское издание «Экономическая правда» написало, что Зеленский выразил недовольство тем, что 1,5 млн украинцев оказались «забронированы» от призыва на фронт. По его указу в стране приостановили бронь от мобилизации. Правительство Украины до 15 ноября приостановило действие ряда положений, определяющих критически важные предприятия, работники которых могут получить бронь.

С 18 мая 2024 года на Украине начал действовать закон об усилении мобилизации, который установил новые требования к военнообязанным. Им запретили управлять автомобилем, а за неявку в военкомат ввели крупные штрафы. На Украине ежедневно фиксируются случаи силовой мобилизации, мужчин буквально отлавливают на улицах и в общественных местах.