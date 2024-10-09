Киев, 9 октября, 2024, 23:50 — ИА Регнум. Глава киевского режима Владимир Зеленский выразил недовольство тем, что оказались забронированы 1,5 млн украинцев от мобилизации. Правительство страны до 15 ноября приостановило действие ряда положений, которые определяют критически важные предприятия, работники которых могут получить бронь. Об этом написало украинское издание «Экономическая правда».

Иван Шилов ИА Регнум

Отмечается, что Зеленский присутствовал на совещании правительства и возмутился тем, что было забронировано такое большое количество людей.

Поступило распоряжение — до 15 ноября провести проверку решений по определению критически важных предприятий и организаций. Министерство экономики Украины должно проанализировать результаты и до 20 ноября предоставить отчёт правительству Украины.

Как сообщало ИА Регнум, всеобщую мобилизацию на Украине объявили в марте 2022 года. В ВСУ призывали мужчин 27–60 лет. В апреле 2024 года Зеленский подписал закон о снижении мобилизационного возраста до 25 лет. Другим законом он отменил категорию здоровья «ограниченно годный», и теперь признанные ранее ограниченно годными должны пройти повторное медицинское обследование.

Депутат Верховной рады Роман Костенко считает, что США подталкивают Украину к снижению мобилизационного возраста до 18 лет. Он заявил, что украинские ТЦК нарушают закон о мобилизации, и в армию попадают молодые люди младше 25 лет, не имеющие боевого опыта и образования.

После ужесточения закона сотрудники ТЦК получили право вручать повестки круглосуточно и в любом месте. Граждане часто оказывают сопротивление попыткам сотрудников ТРЦ забрать их на фронт из общественного транспорта и с рабочих мест. Бывший главнокомандующий Вооружёнными силами Украины Валерий Залужный высказался против мобилизации в ряды украинской армии жителей страны в возрасте от 18 до 25 лет.