Киев, 29 октября, 2024, 16:03 — ИА Регнум. Киевский режим запланировал призвать в ряды Вооружённых сил Украины (ВСУ) ещё 160 тыс. человек. Об этом 29 октября заявил депутат Верховной рады Алексей Гончаренко (физическое лицо, внесённое в РФ в перечень террористов и экстремистов) со ссылкой на секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Александра Литвиненко.

Иван Шилов ИА Регнум

«Всего в силы обороны было призвано 1 млн 50 тыс. граждан. Планируется призвать еще 160 тыс. человек», — написал депутат в своём Telegram-канале.

Таким образом, на взгляд украинских властей, ВСУ смогут на 85% укомплектовать части.

Как передавало ИА Регнум, 20 октября экс-президент Украины Леонид Кучма заявил, что население страны испытывают всё большее недовольство из-за требований ВСУ увеличить темпы мобилизации. Он отметил, что в украинском обществе растут противоречия: власти обвиняют жителей в недостаточной готовности участвовать в боевых действиях, а простые граждане призывают чиновников начать с себя в качестве примера для остальных.

28 октября глава киевского режима Владимир Зеленский внёс в Верховную раду законопроекты о продлении военного положения и мобилизации на Украине на 90 дней — до 7 февраля 2025 года.

С 18 мая 2024 года на Украине начал действовать закон об усилении мобилизации, который установил новые требования к военнообязанным. Им запретили управлять автомобилем, а за неявку в военкомат ввели крупные штрафы.

9 октября украинское издание «Экономическая правда» написало, что Зеленский выразил недовольство тем, что 1,5 млн украинцев оказались «забронированы» от призыва на фронт. По его указу в стране приостановили бронь от мобилизации. Правительство Украины до 15 ноября приостановило действие ряда положений, определяющих критически важные предприятия, работники которых могут получить бронь.