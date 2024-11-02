Москва, 2 ноября, 2024, 11:30 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин 2 ноября выразил соболезнования сербскому коллеге Александру Вучичу в связи с гибелью людей на железнодорожном вокзале города Нови-Сад.

EPA/ТАСС

«Россияне в полной мере разделяют скорбь братского народа Сербии», — говорится в телеграмме, опубликованной на сайте Кремля.

Российский лидер попросил президента Сербии передать слова искреннего сочувствия и поддержки родным и близким погибших и пожелал всем пострадавшим скорейшего выздоровления.

Как сообщало ИА Регнум, накануне, 1 ноября, у здания вокзала в Нови-Саде обрушился бетонный козырёк. В этот момент под ним находились люди. В результате 14 человек погибли, ещё трое получили травмы.

По данным агентства Tanjug, восемь человек — граждане Сербии, один — гражданин Северной Македонии, личности ещё пяти пока не установлены. Как сообщило посольство России в Сербии, в диппредставительство не поступало обращений с просьбой о помощи от граждан РФ.