Белград, 1 ноября, 2024, 18:59 — ИА Регнум. Посольство России в Сербии пока что не получало информации о наличии россиян в числе пострадавших в результате обрушения бетонного козырька на здании железнодорожного вокзала в Нови-Саде.

AP/TASS

«Сведений о наличии российских граждан в числе пострадавших в результате инцидента на железнодорожном вокзале города Нови-Сад на данный момент не имеется», — процитировало 1 ноября ТАСС диппредставительство.

Отмечается, что пока никто из россиян не обращался в дипмиссию с просьбой об оказании помощи.

Как передавало ИА Регнум, 1 ноября восемь человек погибли при обрушении козырька на вокзале в Сербии. Двоих человек доставили в больницу. Одному из них придётся ампутировать ногу. Ещё двое остаются под завалами, спасатели постоянно держат с ними связь. В работах по устранению последствий обрушения принимают участие около 80 человек, задействовано много техники.

В аргентинском городе Вилья-Хесель провинции Буэнос-Айрес 29 октября обрушилось десятиэтажное здание, в котором располагался отель Dubrovnik. Отмечалось, что в момент ЧП в здании находились от семи до девяти человек.