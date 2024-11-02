Донецк, 2 ноября, 2024, 11:11 — ИА Регнум. Бойцы Вооружённых сил Украины (ВСУ) начали сдаваться в плен в поселениях Трудовое, Ильинка и Степановка в Донецкой Народной Республике. Об этом 2 ноября заявил председатель комиссии по вопросам суверенитета, патриотическим проектам и поддержке ветеранов ОП РФ Владимир Рогов.

Павел Лисицын/РИА Новости

«Очагов сопротивления в населённых пунктах нет, сдаются [в плен] солдаты ВСУ, которые не успели убежать», — процитировал его ТАСС.

По его словам, в районе Трудового, расположенного севернее Богоявленки, продвижение составило около 3 км вглубь. Ильинка и Степановка находятся совсем рядом друг с другом, в пригороде Курахово, напомнил Рогов.

Ранее, 1 ноября, Рогов заявил об обвале линии украинского фронта на южнодонецком направлении. По его словам, российские военные успешно продвигаются и уже добавили к освобождённым 25 кв. км территорий ещё порядка 20 кв. км. Линию фронта выровняли с Богоявленкой.

Двумя днями ранее советник главы ДНР Игорь Кимаковский рассказал, что командование украинской армии начало отводить войска из Курахово. Армия России наступает на город из Угледара и может зайти противнику в тыл, уточнил он.