Мелитополь, 1 ноября, 2024, 15:28 — ИА Регнум. Вооружённые силы России продвинулись на южнодонецком направлении между сёлами Новоукраинка и Богоявленка севернее Угледара, в результате чего на этом участке произошёл обвал линии фронта украинских формирований. Об этом 1 ноября рассказал глава комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.

Дмитрий Ягодкин/ТАСС Повреждённый турецкий бронеавтомобиль Kirpi Вооруженных сил Украины

По его словам, российские военные развивают успех на этом направлении и сегодня добавили к освобождённым вчера 25 кв. км территории ещё порядка 20 кв. км.

«Наши войска продвинулись севернее Новоукраинки и выровняли линию фронта с Богоявленкой. Инициатива находится полностью в руках нашей армии, при этом у противника на данном участке, по сути, произошёл обвал линии фронта», — привело его слова «РИА Новости».

Рогов добавил, что армия России продолжает продвигаться вперёд.

Как сообщало ИА Регнум, 30 октября российские военные нанесли удар по нефтебазе, обеспечивающей топливом украинскую армию на запорожском и южнодонецком направлениях. Также была поражена инфраструктуре военных аэродромов противника.

Главком Вооружённых сил Украины (ВСУ) Александр Сырский 31 октября в срочном порядке приехал на Запорожский фронт для подавления паники в рядах украинских формирований. По словам Рогова, киевский режим официально пытается представить это как плановую рабочую поездку.